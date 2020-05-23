23 Май 2020 2020-05-23T02:53:17+03:00

Обстановка в Хабаровском крае 23 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон Фото: Борис КОКУРИН

В центральных и северных районах кратковременные дожди

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Как сообщают в Дальневосточном УГМС 23 мая 2020 года опасные и неблагоприятные метеорологические явления на территории Хабаровского края не прогнозируются.

В Хабаровске – без осадков, температура ночью от +8 до +10, днем от +20 до +22, ветер юго- западный 4-10 м/с.

В южных районах – без осадков, температура ночью от +4 до +10, днем от +20 до +25, ветер юго-западный 6-11 м/с.

В центральных районах – местами кратковременные дожди, температура ночью от 0 до +10, днем от +13 до +23, ветер различных направлений 5-12 м/с.

В северных районах – местами небольшие дожди, температура ночью от -2 до +7, днем от +3 до +18, ветер различных направлений 4-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 6 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не зарегистрировано. Возможно повышение радиационного фона и удельной активности радионуклидов на территории Хабаровского края, но не выше естественных пределов.

Опасные гидрологические явления не прогнозируются. На реках края продолжится формирование снегодождевых паводков без угрозы хозяйственным объектам.

По информации Роспотребнадзора количество лиц, обратившихся в ЛПУ по поводу укусов клещей нарастающим итогом с начало периода, составило 1016 жителей края. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом не зарегистрировано.

ИСТОЧНИК KP.RU