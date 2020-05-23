2020-05-23T04:20:51+03:00
Общество

Россельхозбанк выдал 394 миллиарда рублей аграриям с начала 2020 года

Это больше чем за аналогичный период прошлого года на 12 процентов
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
Россельхозбанк выдал 394 миллиарда рублей аграриям с начала 2020 года. Фото пресс-служба РоссельхозбанкаРоссельхозбанк выдал 394 миллиарда рублей аграриям с начала 2020 года. Фото пресс-служба Россельхозбанка
Изменить размер текста:

За три месяца 2020 года РСХБ выдал заемщикам АПК 394 миллиардов рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 12%. Заемщиками стали свыше 400 предприятий сегмента крупного бизнеса и порядка 2,3 тысяч представителей малого и среднего бизнеса.

Объем долгосрочных кредитов, выданных агропромышленному комплексу, составил 91 миллиард рублей, краткосрочных – 303 миллиарда рублей. Объем кредитования предприятий малого и микробизнеса вырос на 76%. В рамках программы льготного кредитования в 2020 году клиенты уже получили более 84 миллиарда рублей.

Кредитные средства использовались на пополнение оборотных средств, на строительство и модернизацию овощехранилищ и животноводческих комплексов, а также на приобретение сельскохозяйственной техники и животных.

- Россельхозбанк как ключевой финансовый партнер агропромышленного комплекса планирует не только сохранить объем финансирования отрасли не ниже уровня 2019 года, но и существенно его нарастить, в том числе за счет льготного кредитования. Несмотря на непростое для граждан страны время, РСХБ делает все необходимое, чтобы обеспечить бесперебойное финансирование сельхозпроизводителей, в том числе на проведение сезонных работ. Последовательное увеличение темпов кредитования будет способствовать укреплению продовольственной безопасности России, развитию малого бизнеса на селе и повышению уровня жизни на сельских территориях, - отметила Ирина Жачкина, первый заместитель Председателя Правления РСХБ.

Сохранение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев, появлением специальных программ с кредитными условиями, расширением перечня банковских продуктов и услуг, предназначенных не только для крупных агропредприятий, но и для малых хозяйств.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском Театре юного зрителя пройдет арт-проект «Театр в окнах»
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 22 мая 2020 года: всего в крае заразились 1509 человек
В Еврейской автономной области начали охоту за маком
В Хабаровском крае отслуживших по призыву отправляют домой с соблюдением санэпидрежима
Россельхозбанк выдал 394 миллиарда рублей аграриям с начала 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 23 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
В Еврейской автономии целиком сгорел жилой дом
Парк Дома офицеров флота в Хабаровске продолжат реконструировать
Горячая вода вернется в дома биробиджанцев
В микрорайоне «Таежный» в Комсомольске отремонтируют теплосеть
В Еврейской автономии отменили два режима ЧС
В Биробиджане временно закроют участок улиц Калинина и Горького
«Ростелеком» и ПФР приглашают дальневосточных пенсионеров сказать «Спасибо интернету»
Хабаровчанин с полицией разыскивал машину, отданную в ремонт
Торговцы со стадиона имени Ленина в Хабаровске попросили о помощи
Жители Хабаровского края могут присоединиться к акции Сбербанка «Безналичный июнь»
Питомцам минизоопарка в Хабаровске ищут опекунов
Бригадам скорой помощи доплатят за коронавирус в Хабаровском крае
Речники в Хабаровске изменили расписание судна, следующего на левый берег
Списки семей на выплату жилищных субсидий опубликовал минстрой Хабаровского края
Крупный пожар случился на складе в Хабаровском крае
Доследственные проверки идут в Хабаровском крае по невыплатам врачам
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 22 мая 2020 года: двух выписали, 10 госпитализировали
Офис микрозаймов в Хабаровске наказали за незаконную деятельность
Проблемный долгострой на улице Алексеевской в Хабаровске заселят к Новому году
В Хабаровском крае не прогнозируют масштабных наводнений
«Земских учителей» выбрали для школ Хабаровского края
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 22 мая 2020 года: излечился 641 пациент