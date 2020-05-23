В Хабаровском крае отслуживших по призыву отправляют домой с соблюдением санэпидрежима
Как сообщают в Восточном военном округе около 100 военнослужащих Амурского объединения ВВО, выслуживших установленные сроки службы, отправлены домой с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического режима.
Части, из которых отслужившие воины, призванные год назад отправляются к постоянным местам проживания дислоцированы в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях.
В военном ведомстве отмечают, что отправка военнослужащих организована и проводится с соблюдением всех необходимых норм санитарно-эпидемиологического режима по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
- Доставка военнослужащих, выслуживших установленные сроки службы, от воинской части до железнодорожных, или автомобильных вокзалов и аэропортов проводится военным транспортом, предварительно прошедшим специальную обработку, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. - На весь путь следования гражданам выдаются необходимое количество дезинфицирующих растворов, медицинские маски и резиновые перчатки, а также проводится разъяснительная беседа по соблюдению санитарных мер в условиях карантина в пути следования.
Кроме того каждый уволенный в запас военнослужащий будет находится под дистанционным контролем офицеров воинских частей до прибытия домой и постановки на воинский учёт в военных комиссариатах регионов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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