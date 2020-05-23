В Еврейской автономной области начали охоту за маком

23 Май 2020 2020-05-23T06:09:20+03:00

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В период с мая по октябрь в Еврейской автономии будет проходить специальная операция по поиску и уничтожению наркосодержащих растений – «МК-2020». Сотрудники полиции займутся розыском как очагов естественного произрастания сырья для производства наркотиков, так и незаконных посевов. Кроме того, они будут пресекать факты хранения и употребления наркотиков.

Как сообщают в ведомстве в соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса Российской Федерации за культивирование растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрена уголовная ответственность.

Минимальное наказание, предусмотренное этой статьей - штраф в размере до 300 тысяч рублей, максимальное наказание – лишение свободы на срок до 8 лет.

- Под посевом запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, понимается внесение семян или высадка рассады в почву без надлежащего разрешения на любых земельных участках, в том числе сельскохозяйственного назначения (например, на садовых и огородных участках, в теплицах) и на пустующих землях, а также в почву, помещенную в цветочные горшки, ящики, коробки и т.п., находящиеся в жилых и нежилых помещениях. Под их выращиванием понимается уход за посевами и всходами с целью доведения растений до стадии созревания, - объяснили в пресс-службе УМВД России по Еврейской автономной области.

Полиция обращается к жителям региона с просьбой сообщать о фактах распространения, сбыта или культивирования наркотикосодержащих растений, а также местах их произрастания, по телефону доверия 2-03-02, 128. Конфиденциальность информации гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU