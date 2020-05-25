2020-05-25T01:29:46+03:00
Общество

Юнармейцев протестируют на знание памятных мест Хабаровска

Среди вопросов будут те, что касаются истории города
Александр ШТААЛЬ
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Юнармейцев протестируют на знание памятных мест ХабаровскаЮнармейцев протестируют на знание памятных мест ХабаровскаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Юнармейцев протестируют на знание памятных мест Хабаровска. Пока ребята готовятся к проверке знаний и повторяют в том числе историю города, изучают символику краевой столицы.

- Участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» уже приступили к изучению памятных мест города. Речь идет о зданиях, памятниках, мемориальных комплексах и площадях, - прокомментировали в пресс- службе Восточного военного округа.

Отметим также, что молодежь берет полезную информацию на официальном региональном сайте движения. Парни и девушки также сами ее собирают, изучают различные литературные источники и интернет- порталы. Проверку собираются провести 30 мая. Тест будет длиться весь день до полуночи. О результатах юнармейцы смогут узнать на следующий день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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