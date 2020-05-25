2020-05-25T04:15:30+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске на утро 25 мая 2020 года: пробки, отключения воды

Водоснабжение отключили в 22 домах
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Обстановка в Хабаровске на утро 25 мая 2020 года: пробки, отключения водыОбстановка в Хабаровске на утро 25 мая 2020 года: пробки, отключения водыФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

По данным на утро 25 мая 2020 года, в Хабаровске зафиксировали отключения горячей воды в 22 домах. Также подачу ресурса ограничили в одном медучреждении, одном детском садике и в трех административных зданиях. Отключений холодной воды в городе нет.

Согласно данным, предоставленным городской администрацией, в городе не работают 136 лифтов. В минувшие сутки с улиц Хабаровска собрали и вывезли 58 кубометров мусора. В краевой столице случилось 22 дорожных аварии, шесть возгораний. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 760 раз.

Пешеходам и автолюбителям напоминают, что дорожные работы сегодня, 25 мая, продолжаются на улицах Краснореченская, Королева, Карла Маркса, Нагорная, Знаменщикова, Рокоссовского, Георгиевская, Николаевская, а также на переулках Светофорный и Зеленоборский. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Между Комсомольском и Амурском в аварии погиб пешеход
На старом мосту в Биробиджане провели ямочный ремонт
Для выпускников в Хабаровском крае пройдет всероссийский «Последний звонок-2020»
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 25 мая 2020 года: всего случаев заражения 1633
Жителей Хабаровска приглашают поздравить город с днем рождения
Творчество против коррупции используют в Хабаровске
Рейд против сетей прошел по Ванинскому району в Хабаровском крае
Воздух в Хабаровском крае прогреется до 30 градусов
Туристов поведут к Удыльскому морю в Хабаровском крае
Онлайн-торговца заставили отдать деньги покупателю в Хабаровском крае
Мошенники забрали с кредитки пенсионерки в ЕАО все деньги
Коронавирус в Комсомольске-на-Амуре, новости на 25 мая 2020 года: на излечении 42 человека
Возобновились авиарейсы «Хабаровск-Богородское»
Обстановка в Хабаровске на утро 25 мая 2020 года: пробки, отключения воды
Юнармейцев протестируют на знание памятных мест Хабаровска