Обстановка в Хабаровске на утро 25 мая 2020 года: пробки, отключения воды

25 Май 2020 2020-05-25T04:15:30+03:00

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По данным на утро 25 мая 2020 года, в Хабаровске зафиксировали отключения горячей воды в 22 домах. Также подачу ресурса ограничили в одном медучреждении, одном детском садике и в трех административных зданиях. Отключений холодной воды в городе нет.

Согласно данным, предоставленным городской администрацией, в городе не работают 136 лифтов. В минувшие сутки с улиц Хабаровска собрали и вывезли 58 кубометров мусора. В краевой столице случилось 22 дорожных аварии, шесть возгораний. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 760 раз.

Пешеходам и автолюбителям напоминают, что дорожные работы сегодня, 25 мая, продолжаются на улицах Краснореченская, Королева, Карла Маркса, Нагорная, Знаменщикова, Рокоссовского, Георгиевская, Николаевская, а также на переулках Светофорный и Зеленоборский. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при планировании маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU