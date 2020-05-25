Возобновились авиарейсы «Хабаровск-Богородское»

25 Май 2020 2020-05-25T04:14:44+03:00

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Приятная новость для пассажиров - авиарейсы «Хабаровск-Богородское» возобновились с 25 мая. Самолеты по этому маршруту будут курсировать по понедельникам. Правда, теперь рейс НИ № 469/470 будет следовать по маршруту «Хабаровск - Богородское» без посадки в Комсомольске -на- Амуре. Об этом сообщили в краевой авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

Напомним, авиасообщение временно приостановили с 12 апреля, когда на территории села ввели особый режим карантина. Это была необходимая мера в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульчского района. Особый режим карантина отменили 15 мая, что послужило основанием для возобновления авиасообщения.

Жителей края убедительно просят принимать меры профилактики, соблюдать масочный режим, не выходить из дома без особой необходимости. Берегите себя.

ИСТОЧНИК KP.RU