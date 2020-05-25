2020-05-25T04:14:44+03:00
Общество

Возобновились авиарейсы «Хабаровск-Богородское»

Самолеты начинают курсировать в этом направлении с 25 мая
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Возобновились авиарейсы «Хабаровск-Богородское»Возобновились авиарейсы «Хабаровск-Богородское»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Приятная новость для пассажиров - авиарейсы «Хабаровск-Богородское» возобновились с 25 мая. Самолеты по этому маршруту будут курсировать по понедельникам. Правда, теперь рейс НИ № 469/470 будет следовать по маршруту «Хабаровск - Богородское» без посадки в Комсомольске -на- Амуре. Об этом сообщили в краевой авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

Напомним, авиасообщение временно приостановили с 12 апреля, когда на территории села ввели особый режим карантина. Это была необходимая мера в связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ульчского района. Особый режим карантина отменили 15 мая, что послужило основанием для возобновления авиасообщения.

Жителей края убедительно просят принимать меры профилактики, соблюдать масочный режим, не выходить из дома без особой необходимости. Берегите себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Между Комсомольском и Амурском в аварии погиб пешеход
На старом мосту в Биробиджане провели ямочный ремонт
Для выпускников в Хабаровском крае пройдет всероссийский «Последний звонок-2020»
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 25 мая 2020 года: всего случаев заражения 1633
Жителей Хабаровска приглашают поздравить город с днем рождения
Творчество против коррупции используют в Хабаровске
Рейд против сетей прошел по Ванинскому району в Хабаровском крае
Воздух в Хабаровском крае прогреется до 30 градусов
Туристов поведут к Удыльскому морю в Хабаровском крае
Онлайн-торговца заставили отдать деньги покупателю в Хабаровском крае
Мошенники забрали с кредитки пенсионерки в ЕАО все деньги
Коронавирус в Комсомольске-на-Амуре, новости на 25 мая 2020 года: на излечении 42 человека
Возобновились авиарейсы «Хабаровск-Богородское»
Обстановка в Хабаровске на утро 25 мая 2020 года: пробки, отключения воды
Юнармейцев протестируют на знание памятных мест Хабаровска