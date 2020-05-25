2020-05-25T04:13:57+03:00
Общество

Мошенники забрали с кредитки пенсионерки в ЕАО все деньги

Женщина даже не сразу вспомнила, как неизвестные выманили у нее сбережения
Александр ШТААЛЬ
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Мошенники забрали с кредитки пенсионерки в ЕАО все деньгиМошенники забрали с кредитки пенсионерки в ЕАО все деньгиФото: Олег ЗОЛОТО
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Пенсионерка в Еврейской автономии стала жертвой мошенников. С ее кредитной карты исчезли почти 100 тысяч рублей. О том, что счет пустой, женщина узнала, когда из банка стали приходить сообщения о задолженности по кредиту. Она даже не сразу вспомнила, кто и когда выманил у нее деньги.

- Когда она обратилась в полицию, то рассказала, что некоторое время назад ей стали поступать смс с номера банка о задолженности по кредитной карте. В банке подтвердили, что платежи действительно не поступают. Позже заявительница вспомнила, что в конце марта ей на телефон позвонила неизвестная девушка, сообщила, что по карте происходит подозрительная активность. Потом позвонил мужчина и убедил, что со счета некто списывает деньги, - рассказали в пресс-службе УМВД по ЕАО.

Неизвестный потребовал назвать коды, которые будут приходить на телефон сельчанки. Она все сделала, как объяснили. Потом получила два сообщения о списании денег в общей сложности на сумму около 100 тысяч рублей. Правда, сама потерпевшая на эту информацию почему-то не обратила внимания.

По данному факту полицейские провели проверку и выяснили, что номера телефонов, с которых звонили злоумышленники, зарегистрированы в Чебоксарах. Уже возбудили уголовное дело за кражу с банковского счета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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