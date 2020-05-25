2020-05-25T06:23:36+03:00
Общество

Онлайн-торговца заставили отдать деньги покупателю в Хабаровском крае

Причиной спора стала автозапчасть, не соответствующая заказу
Александр ШТААЛЬ
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Онлайн-торговца заставили отдать деньги покупателю в Хабаровском краеОнлайн-торговца заставили отдать деньги покупателю в Хабаровском краеФото: Мария ЛЕНЦ
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Сделка между покупателем в Хабаровском крае и онлайн-торговцем закончилась вмешательством Роспотребнадзора. Началось все с того, что клиент получил запчасть, не соответствующую номеру автомобильной детали, которую должен был доставить продавец в соответствии с заключенным договором купли-продажи.

- Мужчина попытался сам урегулировать возникшее недоразумение. Предъявил претензию торговцу, требовал вернуть деньги, потраченные на эту покупку. Однако продавец, несмотря на многочисленные обращения потребителя, проигнорировал заявленное им требование, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно правилам продажи товаров дистанционным способом, продавец обязан передать покупателю товар, качество которого указано в договоре. При этом не допускается передача товара потребителю, если продукция не соответствует договоренности. В итоге торговцу объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а покупатель смог все-таки получить потраченные деньги в сумме одна тысяча 217 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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