25 Май 2020 2020-05-25T04:12:40+03:00

Коронавирус в Комсомольске-на-Амуре, новости на 25 мая 2020 года: на излечении 42 человека Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Коронавирус в Комсомольске-на-Амуре, новости на 25 мая 2020 года - на сегодняшний день на излечении 42 пациента. Из них четыре - это дети. Зараженные находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе второй городской больницы.

- Состояние 40 человек врачи оценивают как удовлетворительное. В реанимационном отделении находятся четыре пациента с пневмонией. Состояние двоих тяжелое, у них диагностирован COVID-19. Состояние еще двух средней тяжести, у них только подозревают коронавирус, - рассказали в городской администрации.

Под наблюдением врачей также находится 31 пациент. Все эти люди контактировали с заболевшими. Среди них есть те, у кого только подозревают COVID-19. Их состояние удовлетворительное. Кроме того, лечение получают 53 пациента с внебольничной пневмонией, они не заражены коронавирусом.

Жителей города убедительно просят не выходить из дома без особой необходимости, принимать меры профилактики, соблюдать масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU