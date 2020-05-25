Туристов поведут к Удыльскому морю в Хабаровском крае

25 Май 2020 2020-05-25T06:21:43+03:00

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В Хабаровском крае туристов готовы провести к крупнейшим озерам региона - Удыль, которое также называют Удыльским морем, и Чукчагирское. Маршруты собираются запустить уже в этом году.

- Здесь завораживающие закаты и потрясающие рассветы, непривычная городскому жителю природная тишина и девственная красота озер. Озеро в озере скрывает в себе Чукчагир, а с одного из заливов при меняющейся погоде можно видеть миражи, - комментирует Аркадий Каменщиков, заведующий сектором по познавательному туризму заповедника «Комсомольский» ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Удыльское море в 33 тысячи гектаров водной глади окаймлено песчаными пляжами с одной стороны и крутыми скальными обрывами - с другой. Здесь обитают сотни птиц, в том числе и краснокнижные. В этом году по новым маршрутам проведут тестовые туры.

ИСТОЧНИК KP.RU