Рейд против сетей прошел по Ванинскому району в Хабаровском крае

25 Май 2020 2020-05-25T06:18:09+03:00

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В Ванинском районе Хабаровского края 21 мая прошел Всероссийский день без сетей. Цель этого мероприятия найти и изъять из водоемов брошенные, бесхозяйные, незаконно установленные сети. Участвовали в рейдах сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Ванинскому району и представители районной администрации.

- Проверку провели на реке Тумнин. К слову, в Ванинском районе актуальна проблема сетного браконьерства и брошенных сетей. Использовать это орудие лова запрещено, но любители рыбалки все равно ставят их в неустановленных местах. Тем самым они наносят ущерб водным экосистемам, - прокомментировали в районной администрации.

Проверяющим также удалось поймать с поличным двух браконьеров. Специалисты отмечают, что каждая выловленная сейчас рыба - минус 10 особей в будущем году. Численность красной рыбы в нерестовых реках Ванинского района катастрофически падает, плачевная ситуация складывается на реке Тумнин. С 2011 года численность горбуши пошла на спад, а в 2012 году резко сократилась, река постепенно становится безрыбной. Есть вероятность, что популяция красной рыбы сойдет на нет, если в этом году горбуша не зайдет в Тумнин.

ИСТОЧНИК KP.RU