Творчество против коррупции используют в Хабаровске

25 Май 2020 2020-05-25T06:37:25+03:00

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Против коррупции в Хабаровске собираются использовать творчество. Лучшие идеи такой борьбы с помощью креатива собираются представить на конкурс. К слову, инициатором Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!» выступила Генеральная прокуратура Российской Федерации.

- Предложить свои проекты приглашают молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки принимают до 1 октября 2020 года на официальном сайте проекта. Выбирать лучшие идеи будут в двух номинациях - «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В своих работах авторам нужно отразить современные государственные механизмы борьбы с коррупцией в различных сферах, роль и значение международного сотрудничества в этом направлении. С правилами подачи работ можно ознакомиться на сайте конкурса. Имена победителей объявят 9 декабря - в Международный день борьбы с коррупцией.

ИСТОЧНИК KP.RU