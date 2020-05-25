2020-05-25T06:36:17+03:00
Общество

Жителей Хабаровска приглашают поздравить город с днем рождения

Инициаторами акции выступили Почта России и городской муниципалитет
Евгения МОЛОТОВА
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Жителей Хабаровска приглашают поздравить город с днем рожденияЖителей Хабаровска приглашают поздравить город с днем рожденияФото: Почта России
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Почта России и администрация города Хабаровска приглашают всех желающих принять участие в онлайн-конкурсе поздравлений ко Дню города Хабаровска, который отмечается 31 мая. Авторы лучших поздравлений получат подарки и новую почтовую открытку, выпущенную ограниченным тиражом.

Написать поздравительные слова, поделиться своим праздничным настроением и красивыми фотографиями города можно в социальной сети Instagram. Выкладывая поздравление в сеть, нужно обязательно указать хештеги: #поздравьхабаровск, #почтароссии, #весьгородонлайн, а также подписаться на страницу организатора конкурса@molodejpostdv. Итоги конкурса будут подведены 15 июня. Авторы лучших работ получат призы и подарки, поэтому важно, чтобы аккаунт на период участия в конкурсе был открытым.

По традиции к городскому празднику Почта России изготовит эксклюзивные открытки. Изображением станут авторские работы дизайн-студии «Пилигрим». Тираж открыток составит 162 экземпляра, как и возраст со дня основания Хабаровска в 1858 году.

162 автора лучших поздравлений получат в подарок открытки с изображением достопримечательностей города Хабаровска, которые они смогут бесплатно отправить по России или оставить у себя на память. Специальные призы учредили партнеры конкурса, среди них художественная мастерская «Палуба», медиахолдинг «Губерния». Итоги конкурса опубликуют на странице организатора конкурса в социальных сетях @molodejpostdv - следить за ходом конкурса в инстаграм могут все желающие.

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