2020-05-25T07:36:37+03:00
Общество

Для выпускников в Хабаровском крае пройдет всероссийский «Последний звонок-2020»

Акция стартует 25 мая в 10 часов утра по московскому времени
Александр ШТААЛЬ
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Для выпускники в Хабаровском крае пройдет всероссийский «Последний звонок-2020»Для выпускники в Хабаровском крае пройдет всероссийский «Последний звонок-2020»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Для выпускников в Хабаровском крае пройдет всероссийский «Последний звонок-2020». Старт акции запланировали сегодня в 10 часов утра по московскому времени.

- Выпускники в своих аккаунтах в соцсети «ВКонтакте» поставят отличительный эмодзи-статус со звонком и поделятся воспоминаниями о школьных годах, - рассказали в сообществе Минпросвещения. - Участники получат предсказание о будущей профессии, отправят открытки своим одноклассникам и любимым педагогам.

Истории школьников попадут в спецблок новостной ленты по хэштегу #последнийзвонок2020. Так можно будет увидеть, как проводят этот день выпускники по всей стране.

Отметим также, что подразумевается и публикация видеороликов под хэштегом #СпасибоУчителям. Кроме того, выпускники создадут онлайн-виньетку на память о своем выпуске, выложив фото с одноклассниками и классным руководителем под единым хэштегом #МойКласс2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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