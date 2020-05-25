25 Май 2020 2020-05-25T07:35:57+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 25 мая 2020 года: всего случаев заражения 1633 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 25 мая 2020 года - всего случаев заражения в регионе одна тысяча 633. Из них выздоровели 691 человек, скончались 10. Остальные получают лечение.

- Среди заболевших 9,5 процента детей, 30 процентов взрослые в возрасте 30-49 лет и 56 процентов людей старше 50 лет. Под наблюдением врачей остаются три тысячи 861 человек. Случаи заболевания СOVID-19 зарегистрировали в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани, Ванино. Также пациенты живут в Хабаровском, Ульчском, Бикинском, Верхнебуреинском, имени Лазо, Николаевском, Охотском, Солнечном, Амурском районах, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

В регионе продолжают принимать меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, с начала текущего года в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории Хабаровского края, досмотрели одну тысячу 133 машины, 55 тысяч 605 человек. В обсерваторах сейчас находятся 79 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU