На старом мосту в Биробиджане провели ямочный ремонт

25 Май 2020 2020-05-25T07:51:24+03:00

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В Биробиджане на старом автомобильном мосту через реку Бира сделали ямочный ремонт. Ранее сообщалось, что эта конструкция давно нуждается в капитальном ремонте, но сделать его пока не получается. На сегодняшний день необходимые документы подготовили, проект доработали и отправили на государственную экспертизу, итог которой огласят ориентировочно в конце мая. К слову, доработкой занимались хабаровские проектировщики. Реконструкция начнется, когда документы согласуют.

- Ямочный ремонт провели 23 мая. Всю работу представители ООО «Чистый город» выполнили за один день. Хотя планировали потратить на нее два дня. Вечером же 23 мая возобновилось движение автотранспорта через мост, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что реконструкцию моста пока планируют начать во втором полугодии 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU