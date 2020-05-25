25 Май 2020 2020-05-25T08:20:48+03:00

Между Комсомольском и Амурском в аварии погиб пешеход Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В Хабаровском крае на трассе Комсомольск-на-Амуре – Амурск случилась дорожная авария. В минувшую субботу, 23 мая, в 10 часов вечера на 38 километре дороги машина Toyota Liteace Noah сбила мужчину-пешехода.

- Пока известно, что пострадавший двигался по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении. Световозвращающих элементов на одежде пешехода не было. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, - рассказали в ГИБДД Амурска. - По данному инциденту уже проводят проверку.

Автолюбителей в крае убедительно просят быть предельно внимательными во время управления автомобилями. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования сигналов светофоров и дорожной разметки.

По возможности оставайтесь дома. Также не забывайте соблюдать масочный режим, принимайте меры профилактики новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU