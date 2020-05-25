2020-05-25T09:30:43+03:00
Общество

На тепломагистраль до «Ореховой сопки» в Хабаровске не хватает денег

У мэрии нет средств, да и сил хабаровских инвесторов может не хватить
Александр ШТААЛЬ
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На тепломагистраль до «Ореховой сопки» в Хабаровске не хватает денегНа тепломагистраль до «Ореховой сопки» в Хабаровске не хватает денегФото: Администрация Хабаровска
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На строительство тепломагистрали ТМ-35, которая протянется до «Ореховой сопки», не хватает денег в Хабаровске. В городском управлении энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций рассказали, что срочно нужны дополнительные финансовые вливания.

Напомним, в районе «Ореховой сопки» собираются построить крупный микрорайон на миллион квадратных метров жилья. Пока этот процесс тормозит отсутствие технической возможности подключения объектов к централизованному теплоснабжению.

Чтобы исправить ситуацию, разработали проект ТМ-35. Еще в 2016 году получили положительное заключение Главгосэкспертизы, но цена вопроса слишком высока - 2,5 миллиарда рублей. Эту сумму не осилить городской казне, да и краевой бюджет не готов расстаться с такими объемами финансов.

Пока одним из выходов власти видят привлечение инвестиций. Уже есть компании, готовые приступить к застройке перспективного района, однако их сил недостаточно. Пока одному потенциальному инвестору поручили до конца мая 2020 года разработать и предоставить финансово-тарифную модель строительства тепломагистрали ТМ-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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