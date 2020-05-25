2020-05-25T11:41:11+03:00
Общество

Из сейфа ломбарда в Хабаровске пропала крупная сумма

В краже подозревают сотрудницу
Александр ШТААЛЬ
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Из сейфа ломбарда в Хабаровске пропала крупная суммаИз сейфа ломбарда в Хабаровске пропала крупная суммаФото: Олег ЗОЛОТО
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В Хабаровске из сейфа в ломбарде пропали 300 тысяч рублей. Пропажу обнаружила сотрудница организации. О происшествии вскоре сообщили в полицию, а там в свою очередь выяснили, что к краже причастна другая работница этого же ломбарда.

- Выяснили, что фигурантка в июне прошлого года устроилась работать менеджером. В ее обязанности входили скупка, оценка, и продажа золотых украшений. По версии следствия, деньги женщина забрала из сейфа в конце рабочего дня, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемую в краже 36-летнюю работницу ломбарда уже задержали. Деньги она к тому моменту успела потратить по своему усмотрению. К слову, четыре года назад ее привлекали к уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. В отношении женщины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». На время разбирательств она будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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