2020-05-25T11:40:10+03:00
Происшествия

В Советской Гавани осудят директора техникума за мошенничество

По версии следствия, женщина похитила больше шести миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
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В Советской Гавани осудят директора техникума за мошенничествоВ Советской Гавани осудят директора техникума за мошенничествоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Советской Гавани осудят директора промышленно-технологического техникума. Женщину обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, она похитила больше шести миллионов рублей. Обвинительное заключение уже утвердил заместитель Советско-Гаванского городского прокурора.

- По версии следствия, фигурантка, используя свое служебное положение, в период с декабря 2014 года по октябрь 2016 года заключала фиктивные договоры. Согласно этим документам должны были выполнять работы, приобретать строительные материалы и спецтехнику для проведения занятий по практическому вождению, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением уже направили в Советско-Гаванский городской суд для рассмотрения. Между тем с целью возместить ущерб, на основании ходатайства следователя, суд наложил арест на автомобиль обвиняемой. Стоимость машины оценивается в сумму около полутора миллионов рублей. За совершенное преступление женщина рискует лишиться свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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