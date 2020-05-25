Открытие «Мемориала пограничной славы» перенесли в Хабаровске

25 Май 2020 2020-05-25T11:37:52+03:00

Чехлы с изваяний снимут только в июне, а не в мае, как было анонсировано ранее

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В Хабаровске перенесли церемонию открытия «Мемориала пограничной славы». Ранее сообщалось, что мероприятие пройдет 28 мая, теперь же в мэрии анонсировали, что событие состоится 11 июня, начало в 11 часов.

- В Хабаровске до 1 июня действует режим самоизоляции, который пожилые люди (в отличие от молодежи) соблюдают довольно строго. На открытии очень хотели присутствовать ветераны погранслужбы. Ради них и передвинули церемонию на более поздний срок, - прокомментировали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что на мероприятии не планируется присутствие большого количества людей. Эта необходимость вызвана пандемией. Среди гостей будут представители Пограничного управления ФСБ Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области, мэрии, Хабаровской городской думы, ветераны пограничной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU