2020-05-25T11:36:56+03:00
Общество

Газовщики простили почти миллион рублей должникам в Хабаровском крае

Сумму обнулили по итогу весенней акции
Александр ШТААЛЬ
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Газовщики простили почти миллион рублей должникам в Хабаровском краеГазовщики простили почти миллион рублей должникам в Хабаровском краеФото: Олег ЗОЛОТО
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Газовщики в Хабаровском крае списали своим должниками почти миллион рублей. Такой итог получился у весенней акции. Напомним, с 1 марта по 25 апреля поставщики голубого топлива пообещали списать пени при условии, что абоненты полностью оплатят задолженность за текущие начисления за услуги газоснабжения и технического обслуживания внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. Речь шла о суммах, накопленных до апреля 2020 года.

- В акции приняли участие свыше 13,5 тысячи абонентов, - рассказали в «Газпром газораспределение Дальний Восток». - Оплатившие задолженность абоненты увидели факт списания пени в квитанции за май.

Специалисты отмечают, что около трети поступивших денег - это просроченная задолженность, образовавшаяся более трех месяцев назад. Участники акции смогли избавиться от старых долгов перед газовиками с пользой для себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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