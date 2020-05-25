2020-05-25T11:35:44+03:00
Общество

Дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы вышли в рейсы в Хабаровске

Пассажиропоток увеличился на 15 процентов
Александр ШТААЛЬ
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Дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы вышли в рейсы в ХабаровскеДополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы вышли в рейсы в ХабаровскеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровске на маршруты вышли дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы. Этому способствовало увеличение пассажиропотока на 15 процентов. Об этом сообщили в городском профильном управлении. Так, по сравнению с прошлой неделей общественный транспорт принял на борт на 10 тысяч человек больше, чем отмечалось еще пару дней назад. Если считать с начала мая, по сравнению с апрелем пассажиропоток увеличился на 24 процента.

- Число единиц общественного транспорта в городе планируют увеличивать, - прокомментировали в городской администрации. - Дополнительные машины работают на всех востребованных направлениях. Их выпускают в том числе и по просьбам перевозчиков, которые обращаются в мэрию с предложениями увеличить число автобусов на том или ином направлении.

Отметим также, что хабаровских дачников на левый берег Амура суда доставляют исправно в соответствии с графиком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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