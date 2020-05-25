2020-05-25T12:05:42+03:00
Общество

Выпускники школы юного пожарного получили удостоверения в ЕАО

Заветный документ парням выдали после ряда испытаний
Александр ШТААЛЬ
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Выпускники школы юного пожарного получили удостоверения в ЕАОВыпускники школы юного пожарного получили удостоверения в ЕАОФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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Выпускники школы юного пожарного получили удостоверения в ЕАО. До того, как заветные документы попали в руки парней, воспитанники в течение трех лет осваивали теорию спасательного дела, физическую подготовку, основы психологической помощи. Практические навыки они закрепили в поисково-спасательном подразделении. Удостоверения юные биробиджанцы получили в торжественной обстановке из рук начальника областного профессионального поисково-спасательного подразделения.

- Сегодня вы сделали ответственный шаг, вступив в ряды спасателей. Это принятие осознанного решения помогать людям. Вы приобрели хорошие навыки, получили возможность оказать помощь в любой ситуации, защитить и спасти чью-то жизнь. Добро пожаловать в ряды спасателей, – поздравил ребят Александр Гвоздев, председатель аттестационной комиссии.

В ответ на напутственную речь ребята поклялись не подвести гордое звание спасателя, пронести через всю жизнь верность принципам и кадетскую дружбу. К слову, они уже активно участвовали в мероприятиях, организованных подразделениями МЧС России, проводили различные акции, направленные на пропаганду здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. Они же - добровольные пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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