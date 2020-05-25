2020-05-25T12:18:15+03:00
Экономика

Почта России и AliExpress Россия расскажут жителям Хабаровского края о способах развития интернет-торговли

Вебинар для представителей бизнеса в сфере электронной коммерции пройдет 27 мая
Евгения МОЛОТОВА
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Почта России и AliExpress Россия расскажут о способах развития интернет-торговлиПочта России и AliExpress Россия расскажут о способах развития интернет-торговлиФото: Почта России
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Почта России и AliExpress Россия разработали ряд решений, которые позволяют ритейлу успешно развивать дистанционную торговлю, максимально эффективно использовать такой важный канал продаж и продвижения товаров, как маркетплейс, быстро подключаться к логистическим сервисам Почты России.

Основные спикеры:

– Василий Жайворонок, коммерческий директор бизнес-направления электронной коммерции АО «Почта России»;

– Дмитрий Селихов, директор по развитию AliExpress Россия.

Специальный гость: Вадим Солынин, генеральный директор AliX.

В программе вебинара:

– Интеграция Почты и маркетплейса. Быстрое подключение к сервисам Почты;

– Логистика на AliExpress Россия;

– Расширение спектра услуг для интернет-магазинов. Легкий возврат;

– Фулфилмент. Логистические решения для интернет-магазинов;

– Клиентский кейс: отправка заказов Почтой.

К участию приглашены интернет-магазины, дистрибьютеры, производители, и, конечно, корпоративные клиенты Почты России и AliExpress Россия.

Начало проведения вебинара: 17:00 по хабаровскому времени (10:00 по московскому времени).

Участие бесплатно. Обязательна предварительная регистрация на сайте: https://www.pochta.ru/event-registration.

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