Почта России и AliExpress Россия расскажут жителям Хабаровского края о способах развития интернет-торговли
Почта России и AliExpress Россия разработали ряд решений, которые позволяют ритейлу успешно развивать дистанционную торговлю, максимально эффективно использовать такой важный канал продаж и продвижения товаров, как маркетплейс, быстро подключаться к логистическим сервисам Почты России.
Основные спикеры:
– Василий Жайворонок, коммерческий директор бизнес-направления электронной коммерции АО «Почта России»;
– Дмитрий Селихов, директор по развитию AliExpress Россия.
Специальный гость: Вадим Солынин, генеральный директор AliX.
В программе вебинара:
– Интеграция Почты и маркетплейса. Быстрое подключение к сервисам Почты;
– Логистика на AliExpress Россия;
– Расширение спектра услуг для интернет-магазинов. Легкий возврат;
– Фулфилмент. Логистические решения для интернет-магазинов;
– Клиентский кейс: отправка заказов Почтой.
К участию приглашены интернет-магазины, дистрибьютеры, производители, и, конечно, корпоративные клиенты Почты России и AliExpress Россия.
Начало проведения вебинара: 17:00 по хабаровскому времени (10:00 по московскому времени).
Участие бесплатно. Обязательна предварительная регистрация на сайте: https://www.pochta.ru/event-registration.