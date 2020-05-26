2020-05-26T03:57:05+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровске на утро 25 мая 2020 года: пробки, отключения воды

Дождливо будет местами в регионе
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровске на утро 25 мая 2020 года: пробки, отключения водыОбстановка в Хабаровске на утро 25 мая 2020 года: пробки, отключения водыФото: Ольга КИВА
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Сегодня, 26 мая, опасных и неблагоприятных метеоявлений не прогнозируют. Однако в регионе будет дождливо. Так, осадки ожидаются в Хабаровске, температура ночью +8 +10, днем +17 +19, ветер северо-восточный 3-9 м/с. Дожди прогнозируют на юге края, но небольшие, температура ночью +7 +12, днем +16 +21, ветер южный, юго-западный 5-10 м/с. В центральных районах местами небольшие дожди, температура ночью +1 +11, днем +8 +23, ветер различных направлений 5-12 м/с. Небольшие дожди ожидаются на севере края, температура ночью 0 +7 днем от +7 +23, ветер восточный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае в пределах естественных фоновых значений - от 8 до 16 мкр/ч.

По информации регионального Роспотребнадзора, в больницы региона из-за укусов клещей в целом обратились одна тысяча 506 жителей края. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом нет. Продолжается акарицидная обработка территорий. Уже обработали 900,36 гектара из 1731,77.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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