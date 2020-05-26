2020-05-26T03:56:08+03:00
Общество

На улице Калинина в Биробиджане начался ремонт теплотрассы

В связи с этим участок дороги закрыт для движения
Александр ШТААЛЬ
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На улице Калинина в Биробиджане начался ремонт теплотрассыНа улице Калинина в Биробиджане начался ремонт теплотрассыФото: администрация Биробиджана
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На улице Калинина в Биробиджане начался ремонт теплотрассы. Специалисты заменят старые трубы. Работы будут продолжаться пять дней. В связи с этим участок трассы закрыт для движения. Автолюбителей города убедительно просят учитывать эту информацию и заранее корректировать маршруты.

- Ограничение на движение машин распространяется на участок улицы Калинина от улицы Пушкина до улицы Димитрова и улицы Горького от улицы Калинина до улицы Ленина, - прокомментировали в городской администрации.

По данным на 25 мая, специалисты проводят земляные работы. После этого они приступят к замене теплотрассы. Работы ведутся в рамках подготовки к новому отопительному периоду и должны быть завершены 29 мая. Напомним, что на улице Калинина в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» заменят часть теплотрассы и приступят к асфальтированию автодороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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