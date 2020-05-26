Пенсионера в Хабаровском крае осудили за наркотики и оружие
Пенсионеру в Хабаровском крае пришлось перед судом отвечать за наркотики и оружие, которые он хранил в своем гараже. Из материалов дела следует, что у жителя поселка Эльбан нашли марихуану общим весом более восьми килограммов, а также коноплю общим весом более 300 граммов. Также из бокса изъяли нарезное огнестрельное оружие и его основные части, более 400 патронов разного калибра, осколочную наступательную гранату Ф-1, более трех килограммов пороха, заряд мощного взрывчатого бризантного вещества и другие запрещенные предметы.
- Также в деле зафиксировали, что осужденный скрылся, когда полицейские нагрянули к нему с обыском и изымали запрещенные предметы. Таким образом мужчина рассчитывал избежать уголовного наказания, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.
Месяц спустя фигуранта нашли по прежнему месту жительства. Поскольку ранее у него уже находили оружие и боеприпасы к нему, существовала опасность в отношении сотрудников полиции, в задержании участвовали бойцы спецподразделения полиции «Гром».
Суд назначил пенсионеру в качестве наказания лишение свободы сроком на четыре с половиной года. Отбывать его мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU