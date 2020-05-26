2020-05-26T03:52:40+03:00
Общество

Пенсионера в Хабаровском крае осудили за наркотики и оружие

И первое, и второе фигурант хранил в своем гараже
Александр ШТААЛЬ
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Пенсионера в Хабаровском крае осудили за наркотики и оружиеПенсионера в Хабаровском крае осудили за наркотики и оружиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пенсионеру в Хабаровском крае пришлось перед судом отвечать за наркотики и оружие, которые он хранил в своем гараже. Из материалов дела следует, что у жителя поселка Эльбан нашли марихуану общим весом более восьми килограммов, а также коноплю общим весом более 300 граммов. Также из бокса изъяли нарезное огнестрельное оружие и его основные части, более 400 патронов разного калибра, осколочную наступательную гранату Ф-1, более трех килограммов пороха, заряд мощного взрывчатого бризантного вещества и другие запрещенные предметы.

- Также в деле зафиксировали, что осужденный скрылся, когда полицейские нагрянули к нему с обыском и изымали запрещенные предметы. Таким образом мужчина рассчитывал избежать уголовного наказания, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Месяц спустя фигуранта нашли по прежнему месту жительства. Поскольку ранее у него уже находили оружие и боеприпасы к нему, существовала опасность в отношении сотрудников полиции, в задержании участвовали бойцы спецподразделения полиции «Гром».

Суд назначил пенсионеру в качестве наказания лишение свободы сроком на четыре с половиной года. Отбывать его мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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