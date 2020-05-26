26 Май 2020 2020-05-26T03:51:29+03:00

Незаконную свалку приписали чиновникам в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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В Комсомольском районе нашли незаконную свалку. Гора мусора образовалась на территории сельскохозяйственных угодий в районе Новомирского сельского поселения. Нарушение выявили во время планового рейда. Дальше начали устанавливать собственника.

- Выяснили, что участок не находится в собственности или аренде. Правообладателем земли являются органы местного самоуправления Комсомольского района. На ней валялись полиэтилен, картон, пластиковая и металлическая тара, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

После проверки в администрацию Комсомольского района направили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. Также чиновникам напомнили, что необходимо в целях охраны земель проводить мероприятия по защите земель от загрязнения отходами производства и потребления.

ИСТОЧНИК KP.RU