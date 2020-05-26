Пассажира авиарейса «Москва-Хабаровск» осудят за наркотик в чемодане

26 Май 2020 2020-05-26T03:50:27+03:00

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В аэропорту Хабаровска задержали авиапассажира рейса «Москва - Хабаровск». По предварительной информации, поводом для решительных действий стал мефедрон, который нашли в чемодане 32-летнего нарушителя. При досмотре полицейские нашли восемь полиэтиленовых свертков с веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество - это наркотическое средство. Общий вес изъятых наркотиков составил свыше 400 граммов.

- Полицейские выяснили, что наркозависимый мужчина, находясь в Москве, через интернет купил мефедрон и планировал привезти его в Хабаровск по месту своего жительства. Для этого он упаковал наркотическое средство в полиэтиленовую пленку и спрятал в принадлежащий ему чемодан, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении пассажира, уже закончилось. Материалы находятся в суде. Мужчина рискует лишиться свободы сроком до 10 лет. Решения суда фигурант будет дожидаться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU