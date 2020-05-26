2020-05-26T06:26:49+03:00
Общество

В Хабаровском крае высаживают новый лес вместо сгоревшего и вырубленного

В планах озеленить территории общей площадью 62 тысячи гектаров
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае высаживают новый лес вместо сгоревшего и вырубленногоВ Хабаровском крае высаживают новый лес вместо сгоревшего и вырубленногоФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае высаживают новый лес вместо сгоревшего и вырубленного. К работе приступили сотрудники краевых учреждений лесного хозяйства и лесопользователи. В планах на 2020 год озеленить территории общей площадью в 62 тысячи гектаров.

- При этом на посадку лесных культур отвели 5,2 тысячи гектаров, а на остальной территории проведут содействие естественному восстановлению леса. На сегодняшний день шесть краевых учреждений лесного хозяйства и 65 лесопользователей подготовили под высадку культур 3041 гектар. Специалисты высадили сеянцы лиственницы и кедра на площади 791 гектар, - рассказали в краевом управлении лесами.

Отметим также, что паводки и дожди 2019 года внесли свои коррективы в лесовосстановительные работы. Однако тогда, несмотря на подтопленные лесные территории, озеленили территорию общей площадью более 66,6 тысячи гектаров при плане в 61 тысячу гектаров. В текущем году работы ведутся в плановом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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