2020-05-26T06:25:30+03:00
Недвижимость

Жильцам жилмассива в Хабаровске отключат холодную воду

Временные неудобства связаны с переврезкой водовода
Александр ШТААЛЬ
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Жильцам жилмассива в Хабаровске отключат холодную водуЖильцам жилмассива в Хабаровске отключат холодную водуФото: Мария ЛЕНЦ
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Жильцам жилмассива в Хабаровске отключат холодную воду. Временные неудобства связаны с переврезкой водовода диаметром 300 миллиметров по адресу: улица Полярная, 4 - ВНС Обозная. В связи с этим жильцов домов в этом районе просят сделать запас воды. Об этом сообщили в «Водоканале».

Подачу ресурса ограничат 27 мая 2020 года с 8:00 до 24:00. Отключения коснутся жильцов домов №№14 А, 14, 23 и 14 Б на улице Авроры, №№ 4, 4 А, 2 А и 2 на улице Полярной, №№ 96, 98, 99, 94, 88, 92, 90, 89, 95, 97, 99 а, 97 А, 93, 87 на улице Руднева, №№ 1, 9, 11, 13, 13 А, 15, 15 А, 15 Б по улице Портовая.

Также воды не будет в домах частного сектора: улица Белинского 9 А-50, улица Верхнебазовая 123, улица Голубкова, улица Зеркальная, улица Изумрудная, переулки Классический, Луганский и Мажорный, на улицах Менжинского, Морская, Немировича-Данченко №№ 71 и 113 Б. В списке обезвоженных домов окажутся постройки на переулках Нижний и Общественный, улицах Обозная, Общественная, Остон №№2 и 4, Партизанская 109-180, на переулке Полярный. Холодную воду планируют отключить также в домах №№3-73 по улице Полярная, в домах на переулке Скрипичном, СНТ Амурский садовод, переулок Теннисный, в доме №26 на улице Третьяковской, на переулках Утренний, Новый и Портовый и на улице Шилкинской.

Жителям Хабаровска приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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