26 Май 2020 2020-05-26T06:23:25+03:00

Родителей приглашают на разговор с министром образования Хабаровского края ФОТО: Министерство образования и науки Хабаровского края

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Родителей приглашают на разговор с министром образования Хабаровского края Викторией Хлебниковой. Участники встречи обсудят актуальные вопросы образования и воспитания, тема видеоконференции «Окончание 2019-2020 учебного года». Встреча состоится 28 мая, начало в 18 часов.

- Родителям, законным представителям и всем заинтересованным лицам ответят на разные вопросы. Речь пойдет об организации деятельности образовательных учреждений в летний период, об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году, об организации приема документов в высшие учебные заведения на территории Хабаровского края. Кроме того, побеседуют и на тему организации летней оздоровительной кампании, - рассказали в региональном минобре.

Для участия в видеоконференции нужно перейти по ссылке. Прямой эфир организуют в официальном Instagram-аккаунте министерства образования и науки Хабаровского края.

ИСТОЧНИК KP.RU