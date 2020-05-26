2020-05-26T06:22:34+03:00
Общество

Создание семейных ферм профинансируют власти Хабаровского края

Желающие смогут получить до 30 миллионов рублей господдержки
Александр ШТААЛЬ
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Создание семейных ферм профинансируют власти Хабаровского краяСоздание семейных ферм профинансируют власти Хабаровского краяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Создание семейных ферм профинансируют власти Хабаровского края. При наличии реализуемого бизнес-плана желающие смогут получить до 30 миллионов рублей. В целом на поддержку фермеров в регионе выделили 61,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Отметим, что в 2020 году собираются профинансировать создание не менее трех ферм. От крестьянско-фермерских хозяйств ждут заявки и бизнес-план реализации проекта. Речь идет о финансово затратных проектах в области мясного и молочного животноводства. По условиям конкурса, заявителям надо вложить не менее 40 процентов своих средств.

В 2020 году в крае отказались от проведения менее востребованного конкурса для начинающих фермеров. Такой подход помог перераспределить господдержку на создание семейных ферм. Тех, кто только планирует начать свое дело в аграрной отрасли, поддержат в рамках аналогичного федерального конкурса «Агростартап». Прием документов планируется начать в июле 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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