26 Май 2020 2020-05-26T06:22:34+03:00

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Создание семейных ферм профинансируют власти Хабаровского края. При наличии реализуемого бизнес-плана желающие смогут получить до 30 миллионов рублей. В целом на поддержку фермеров в регионе выделили 61,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Отметим, что в 2020 году собираются профинансировать создание не менее трех ферм. От крестьянско-фермерских хозяйств ждут заявки и бизнес-план реализации проекта. Речь идет о финансово затратных проектах в области мясного и молочного животноводства. По условиям конкурса, заявителям надо вложить не менее 40 процентов своих средств.

В 2020 году в крае отказались от проведения менее востребованного конкурса для начинающих фермеров. Такой подход помог перераспределить господдержку на создание семейных ферм. Тех, кто только планирует начать свое дело в аграрной отрасли, поддержат в рамках аналогичного федерального конкурса «Агростартап». Прием документов планируется начать в июле 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU