2020-05-26T06:36:30+03:00
Общество

В Хабаровском крае расследуют мошенничество в детском саду

В дошкольном учреждении работали фиктивные сотрудники, на которых потратили около двух миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае расследуют мошенничество в детском садуВ Хабаровском крае расследуют мошенничество в детском садуФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровском крае расследуют мошенничество в детском саду. Во время проверки выяснилось, что в дошкольном учреждении работают два фиктивных сотрудника, которым регулярно выдают зарплату. В общей сложности за счет получки таких работников из бюджета пропали около двух миллионов рублей.

- Установлено, что заведующая МБДОУ Детский сад городского поселения «Рабочий поселок Заветы Ильича» фиктивно трудоустроила свою мать и знакомого. На их счета из фонда оплаты труда учреждения и поступали деньги. По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту хищения средств из местного бюджета, - прокомментировали в краевой прокуратуре.

Уголовное дело возбудили по статье мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Ход расследования контролируют в Советско-Гаванской городской прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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