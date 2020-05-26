26 Май 2020 2020-05-26T06:36:30+03:00

В дошкольном учреждении работали фиктивные сотрудники, на которых потратили около двух миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае расследуют мошенничество в детском саду. Во время проверки выяснилось, что в дошкольном учреждении работают два фиктивных сотрудника, которым регулярно выдают зарплату. В общей сложности за счет получки таких работников из бюджета пропали около двух миллионов рублей.

- Установлено, что заведующая МБДОУ Детский сад городского поселения «Рабочий поселок Заветы Ильича» фиктивно трудоустроила свою мать и знакомого. На их счета из фонда оплаты труда учреждения и поступали деньги. По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту хищения средств из местного бюджета, - прокомментировали в краевой прокуратуре.

Уголовное дело возбудили по статье мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Ход расследования контролируют в Советско-Гаванской городской прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU