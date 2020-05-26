26 Май 2020 2020-05-26T06:21:36+03:00

Коронавирус в Комсомольске-на-Амуре, новости на 26 мая 2020: за сутки выписали четыре пациента Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Коронавирус в Комсомольске -на- Амуре, новости на 26 мая 2020 - за сутки выписали четыре пациента, лечение на сегодняшний день получают 39 пациентов. Все заболевшие находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе второй городской больницы.

- Среди пациентов три ребенка, у которых подтвержден коронавирус. Врачи отмечают, что у 37 заболевших состояние удовлетворительное. За сутки выписали после выздоровления четыре человека, госпитализировали одного, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что на сегодняшний день в реанимационном отделении находятся три пациента с пневмонией. Состояние двоих из них оценивают, как тяжелое, у них подтвержден COVID-19. Состояние одного пациента средней тяжести, у него только подозревают COVID-19.

Отметим также, что в больницах лечение получают 60 пациентов с внебольничной пневмонией без коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU