2020-05-26T06:21:36+03:00
Общество

Коронавирус в Комсомольске-на-Амуре, новости на 26 мая 2020: за сутки выписали четыре пациента

Всего лечение на сегодняшний день получают 39 пациентов
Александр ШТААЛЬ
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Коронавирус в Комсомольске-на-Амуре, новости на 26 мая 2020: за сутки выписали четыре пациентаКоронавирус в Комсомольске-на-Амуре, новости на 26 мая 2020: за сутки выписали четыре пациентаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус в Комсомольске -на- Амуре, новости на 26 мая 2020 - за сутки выписали четыре пациента, лечение на сегодняшний день получают 39 пациентов. Все заболевшие находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе второй городской больницы.

- Среди пациентов три ребенка, у которых подтвержден коронавирус. Врачи отмечают, что у 37 заболевших состояние удовлетворительное. За сутки выписали после выздоровления четыре человека, госпитализировали одного, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что на сегодняшний день в реанимационном отделении находятся три пациента с пневмонией. Состояние двоих из них оценивают, как тяжелое, у них подтвержден COVID-19. Состояние одного пациента средней тяжести, у него только подозревают COVID-19.

Отметим также, что в больницах лечение получают 60 пациентов с внебольничной пневмонией без коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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