За разбитое несовершеннолетними окно поезда в Хабаровском крае ответят их родители

26 Май 2020 2020-05-26T07:32:05+03:00

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Родителей в Хабаровском крае привлекли к административной ответственности за разбитое детьми окно поезда. По предварительной информации, несовершеннолетние запустили в него камнем. Происшествие случилось на станции «Новый Ургал». О нем в полицию сообщил начальник поезда «Чегдомын-Хабаровск».

- Нарушителей, возраст которых от 11 до 14 лет, выявили во время проверки сообщения. Ребята живут в одном из поселков Верхнебуреинского района. Они рассказали стражам правопорядка, что гуляли рядом с железнодорожным полотном, заигрались, стали кидать камни и попали в окно поезда, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

В итоге отвечать за это проступок пришлось родителям, которым вменили административную статью «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Детям же объяснили, что железная дорога – это неподходящее место для прогулок и игр, а то, что от разбитого стекла не пострадали пассажиры – это просто везение.

ИСТОЧНИК KP.RU