Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Биробиджане

26 Май 2020 2020-05-26T08:11:02+03:00

Он будет находиться рядом со школой №5

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Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построят в Биробиджане. Он будет находиться рядом со школой №5. Работу выполнят в рамках реализации национального проекта «Демография». В планах обустроить на территории этого объекта спортплощадку с беговой дорожкой, тренажерами.

- Пока занимаются подготовкой проекта в муниципальной программе, - прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый. – Специалисты мэрии проработали техническое решение, а сотрудники городского управления ЖКХ дорабатывают сметную документацию, чтобы принять окончательное решение по цене вопроса.

В скором времени объявят аукцион, чтобы выбрать подрядную организацию. Построить комплекс планируют в этом году. Отметим также, что в городе аналогичные сооружения могут появиться также близ лицея №23 и школы №7. Пока власти прорабатывают вопрос с проектами.

ИСТОЧНИК KP.RU