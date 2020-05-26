2020-05-26T06:20:35+03:00
Недвижимость

Жители Хабаровского края смогут воспользоваться рефинансированием ипотеки по сниженным ставкам в Сбербанке

Теперь рефинансировать ипотеку другого банка можно по ставке от 8,5% годовых
Евгения МОЛОТОВА
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Жители Хабаровского края смогут воспользоваться рефинансированием ипотеки по сниженным ставкам в СбербанкеЖители Хабаровского края смогут воспользоваться рефинансированием ипотеки по сниженным ставкам в Сбербанке
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Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,5 процентных пункта. С 25 мая 2020 года рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 8,5% годовых.

В рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам. Снижение составило до 0,8 процентных пункта при регистрации сделок в электронном виде. Приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5,9% годовых, на вторичном рынке - от 7,8% годовых. Сниженная ставка по программе «Господдержка 2020» составляет 6,1% годовых, для семей с детьми - 4,7% годовых, по программе «Дальневосточная ипотека» - 1,7%. Акция по снижению ставки на ипотечные кредиты при использовании сервиса «Электронная регистрация» продлится до 30 июня 2020 года.

Также были снижены ставки и увеличена сумма кредита по военной ипотеке. Военнослужащие смогут оформить ипотеку по ставке 8,4% годовых на сумму до 2 788 000 рублей.

Подробные условия рефинансирования ипотеки:

https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/refinancing_mortgages

Оформить ипотеку со сниженной ставкой и рефинансировать ипотечный кредит на специальных условиях можно онлайн на DomClick.ru.

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