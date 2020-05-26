2020-05-26T06:31:12+03:00
Экономика

Новые тарифные платы рассчетно-кассового обслуживания для бизнеса в Хабаровском крае анонсировал Россельхозбанк

Расширенная тарифная линейка поможет развитию бизнеса и упростит расчеты
Евгения МОЛОТОВА
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Расширенная тарифная линейка поможет развитию бизнеса и упростить расчетыРасширенная тарифная линейка поможет развитию бизнеса и упростить расчеты
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Россельхозбанк ввел в действие сразу три новых тарифных плана для расчетно-кассового обслуживания малого и среднего бизнеса. В рамках тарифных планов банк предлагает выгодные условия на комплекс услуг по расчетному и дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО), а также скидки на обслуживание бизнеса у партнеров РСХБ для держателей корпоративной карты.

Новые тарифные планы - «Расчетный эконом», «Расчетный стандарт» и «Расчетно-кассовый оптима» - дополнили линейку, состоящую из двух базовых тарифов. Они позволяют использовать расширенный набор услуг и оптимально подходят для более крупных компаний. Клиенты могут совершать увеличенное количество бесплатных внешних переводов через ДБО, а также на более выгодных условиях переводить денежные средства физическим лицам и снимать наличные. Кроме того, тариф «Расчетно-кассовый оптима» дает возможность оформить чековую книжку.

- Россельхозбанк предлагает действующим и потенциальным клиентам современные финансовые решения, которые помогают им развивать бизнес, упрощать расчеты и экономить время. Мы расширили линейку тремя новыми тарифными планами, чтобы компании из сектора МСП могли оперативнее и с большим комфортом управлять своими финансовыми расчетами, - прокомментировал заместитель председателя правления РСХБ Максим Любомудров.

Перечень услуг по РКО для управления бизнесом очень широк: открытие и ведение всех типов рублевых и валютных счетов, осуществление кассовых операций, предоставление режима «овердрафт» по счетам клиентов, проведение безналичных расчетов, в том числе платежи в рублях и в валюте в адрес получателей - физических и юридических лиц.

Также с 1 июня тарифный план «Базовый лайт», открытие и ведение счета на котором для клиентов бесплатны, станет еще выгоднее: банк снизит комиссию за снятие наличных денежных средств.

На всех пяти тарифах для РКО Россельхозбанк предлагает юридическим лицам бесплатный зарплатный проект, бесплатные выпуск и обслуживание бизнес-карты, а также бескомиссионные платежи в бюджет и внутрибанковские переводы. Дистанционное управление расчетным счетом осуществляется с помощью электронной системы ДБО «Мобильный банк» и «Интернет-клиент».

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