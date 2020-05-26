26 Май 2020 2020-05-26T08:50:16+03:00

Пришкольные площадки могут открыть с 1 июля в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

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Пришкольные площадки и летние оздоровительные лагеря могут открыть с 1 июля в Хабаровске. Об этом сообщила Елена Лагошина, заместитель мэра по социальным вопросам. Основное условия для этого – стабилизация эпидемиологической обстановки.

- Три загородных лагеря, которые курирует муниципалитет, уже готовы встретить ребят. Речь идет об «Олимпе», «Мире детства» и «Олега Кошевого». Также сейчас готовят летние пришкольные площадки, - отметила Елена Лагошина.

К слову, специалисты стараются организовать отдых детей, который не будет походить на нахождение в обсерваторе. Количество школьников ограничат, но они смогут передвигаться по территории без масок и свободно общаться друг с другом, играть, участвовать во всех культурно-массовых и развлекательных мероприятиях.

Жителей региона убедительно просят не выходить из дома без особой надобности, соблюдать масочный режим, принимать меры профилактики коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU