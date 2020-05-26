2020-05-26T11:31:53+03:00
Общество

Здание филармонии в Биробиджане вернули в госсобственность и законсервировали

Помещения можно будет использовать только после капитального ремонта
Александр ШТААЛЬ
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Здание филармонии в Биробиджане вернули в госсобственность и законсервировалиЗдание филармонии в Биробиджане вернули в госсобственность и законсервировалиФото: Правительство ЕАО
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В Биробиджане успешно прошла операция по возвращению части здания филармонии в государственную собственность. Напомним, много лет помещения находились в частных руках. Прежние владельцы не считали нужным следить на их состоянием, как результат более полутора тысяч квадратных метров бывшего ресторана «Театральный» пустовали и разрушались.

- В ближайшие дни, когда закончится оформление документов, здание передадут в собственность региона. В планах местных властей обустроить в здании Центр современного искусства и дать возможность творческим людям прийти сюда и реализовать свой потенциал, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что на месяц возвращенную в госсобственность часть здания законсервируют, а также за это время устранят протечки в крыше. Потом приступят к демонтажу и наведению порядка, разработке проекта. К слову, реконструкцию собираются провести в рамках программы развития культуры в Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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