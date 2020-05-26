Тревожной назвал ситуацию с коронавирусом мэр Комсомольска-на-Амуре

26 Май 2020 2020-05-26T10:05:02+03:00

Однако в Городе юности обстановка чуть лучше, чем в целом по краю

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Мэр Комсомольска-на-Амуре на заседании опершатаба про противодействию распространения коронавируса дал свою оценку происходящего. Градоначальник отметил, что ситуация в Городе юности чуть лучше, чем в целом по краю, но остается очень тревожной. Число заболевших горожан сильно не увеличивается, но и не уменьшается.

- По информации Роспотребнадзора, в городе заболеваемость ОРВИ ниже порогового уровня на 70 процентов. Однако достаточно высоким для конца весны остается уровень заболевания внебольничной пневмонией, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в апреле-мае выявили 43 горожанина с диагнозом COVID-19. При этом 41 процент этих случаев – это результат заболеваемости в домашних очагах, еще 21 процент - «завозные» случаи.

Отметим также, что персонал городской станции скорой помощи получил все положенные выплаты за апрель, как федеральные, так и краевые. Общая сумма выплат составила более девяти миллионов рублей.

В городе растет спрос на дежурные группы в детсадах. Ежедневно за местами в них обращается 80-120 родителей. На сегодняшний день дежурные группы посещают две тысячи 340 детей. В планах постепенно, в зависимости от количества обращений родителей, открывать дежурные группы в тех детских садах, в которых их еще нет.

ИСТОЧНИК KP.RU