2020-05-26T10:05:02+03:00
Общество

Тревожной назвал ситуацию с коронавирусом мэр Комсомольска-на-Амуре

Однако в Городе юности обстановка чуть лучше, чем в целом по краю
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Тревожной назвал ситуацию с коронавирусом мэр Комсомольска-на-АмуреТревожной назвал ситуацию с коронавирусом мэр Комсомольска-на-АмуреФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
Изменить размер текста:

Мэр Комсомольска-на-Амуре на заседании опершатаба про противодействию распространения коронавируса дал свою оценку происходящего. Градоначальник отметил, что ситуация в Городе юности чуть лучше, чем в целом по краю, но остается очень тревожной. Число заболевших горожан сильно не увеличивается, но и не уменьшается.

- По информации Роспотребнадзора, в городе заболеваемость ОРВИ ниже порогового уровня на 70 процентов. Однако достаточно высоким для конца весны остается уровень заболевания внебольничной пневмонией, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в апреле-мае выявили 43 горожанина с диагнозом COVID-19. При этом 41 процент этих случаев – это результат заболеваемости в домашних очагах, еще 21 процент - «завозные» случаи.

Отметим также, что персонал городской станции скорой помощи получил все положенные выплаты за апрель, как федеральные, так и краевые. Общая сумма выплат составила более девяти миллионов рублей.

В городе растет спрос на дежурные группы в детсадах. Ежедневно за местами в них обращается 80-120 родителей. На сегодняшний день дежурные группы посещают две тысячи 340 детей. В планах постепенно, в зависимости от количества обращений родителей, открывать дежурные группы в тех детских садах, в которых их еще нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открылась навигация «Комсомольск-на-Амуре - Богородское - Николаевск-на-Амуре»
Новые дежурные группы готовы открыть в детсадах Хабаровска
Ирина Зикунова: «Предпринимательство - особенный феномен в экономике»
Тревожной назвал ситуацию с коронавирусом мэр Комсомольска-на-Амуре
Здание филармонии в Биробиджане вернули в госсобственность и законсервировали
Пришкольные площадки могут открыть с 1 июля в Хабаровске
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Биробиджане
За разбитое несовершеннолетними окно поезда в Хабаровском крае ответят их родители
В Хабаровском крае расследуют мошенничество в детском саду
Новые тарифные платы рассчетно-кассового обслуживания для бизнеса в Хабаровском крае анонсировал Россельхозбанк
Жители Хабаровского края смогут воспользоваться рефинансированием ипотеки по сниженным ставкам в Сбербанке
Создание семейных ферм профинансируют власти Хабаровского края
Коронавирус в Комсомольске-на-Амуре, новости на 26 мая 2020: за сутки выписали четыре пациента
Родителей приглашают на разговор с министром образования Хабаровского края
Жильцам жилмассива в Хабаровске отключат холодную воду
В Хабаровском крае высаживают новый лес вместо сгоревшего и вырубленного
Пассажира авиарейса «Москва-Хабаровск» осудят за наркотик в чемодане
Незаконную свалку приписали чиновникам в Хабаровском крае
Пенсионера в Хабаровском крае осудили за наркотики и оружие
На улице Калинина в Биробиджане начался ремонт теплотрассы
Обстановка в Хабаровском крае 26 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
Выпускники школы юного пожарного получили удостоверения в ЕАО
Почта России и AliExpress Россия расскажут жителям Хабаровского края о способах развития интернет-торговли
Дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы вышли в рейсы в Хабаровске