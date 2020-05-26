26 Май 2020 2020-05-26T11:29:43+03:00

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Новые дежурные группы готовы открыть в детсадах Хабаровска. Пока мест хватает всем дошкольникам. Об этом сообщила Татьяна Матвеенкова, начальник городского управления образования.

- На сегодняшний день в городе работают 163 дежурные группы в 65 детских садах во всех городских районах. Их посещают одна тысяча 372 ребенка. Родители эти[ детей продолжают работать, несмотря на пандемию. Все дети и их родители здоровы - они проходят через строгие утренние фильтры, - рассказала Татьяна Матвеенкова.

Отметим, что в каждую дежурную группу допускают не больше 12 детей. В мэрии заверили, что при необходимости готовы открывать новые дежурные группы. Ситуацию мониторят в том числе и за счет сообщений, поступающих на горячую линию и в социальных сетях.

Напомним, вопросы от горожан принимают специалисты профильного управления по будням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. О работе дошкольных учреждений - по телефону 55-68-19; о работе общеобразовательных учреждений - телефону 55-68-03; о работе учреждений дополнительного образования - по телефону 55-68-12.

ИСТОЧНИК KP.RU