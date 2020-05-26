2020-05-26T11:31:13+03:00
Общество

Ирина Зикунова: «Предпринимательство - особенный феномен в экономике»

В Хабаровском крае бизнес-сообщество отметило свой профессиональный праздник
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Поделиться:
Предпринимательское сообщество - базис, без которого невозможна устойчивая экономикаПредпринимательское сообщество - базис, без которого невозможна устойчивая экономикаФото: Законодательная дума Хабаровского края
Изменить размер текста:

26 мая - День российского предпринимателя. С профессиональным праздником предпринимателей поздравила спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

- Предпринимательство - совершенно особенный феномен в экономике, особенный экономический ресурс. Благодаря сообществу этих незаурядных людей становятся возможными почти волшебные эффекты появления как больших производств, так и небольших предприятий, способных учесть все ожидания потребителей, - сказала Ирина Валериевна. - По праву считается, что представители предпринимательского сообщества - это уникальные люди. Признаюсь, я пыталась найти решение этого вопроса и понять, можно ли стать предпринимателем или обязательно только родиться - ответа на этот вопрос нет. Здесь немало необъяснимого, почти уникального в способности придумать идею, провести ее, идти на риск и держать удар в тех обстоятельствах, с которыми приходится сталкиваться.

От имени депутатского корпуса Ирина Зикунова поздравила крупный бизнес и владельцев небольших предприятий, которые работают на потребности каждого конкретного жителя края. Она подчеркнула важность предпринимательской деятельности как основного ресурса экономического развития.

- Сердечно желаю успехов, незаурядности, высочайшего класса конкурентных преимуществ, финансовой, маркетинговой и операционной деятельности, удовлетворенности своим трудом. Желаю, чтобы в обществе множилось признание этого вида деятельности, и как можно большее количество людей верило в то, что это перспективно, интересно, успешно, и это дело будущего, - пожелала Ирина Зикунова предпринимательскому сообществу края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открылась навигация «Комсомольск-на-Амуре - Богородское - Николаевск-на-Амуре»
Новые дежурные группы готовы открыть в детсадах Хабаровска
Ирина Зикунова: «Предпринимательство - особенный феномен в экономике»
Тревожной назвал ситуацию с коронавирусом мэр Комсомольска-на-Амуре
Здание филармонии в Биробиджане вернули в госсобственность и законсервировали
Пришкольные площадки могут открыть с 1 июля в Хабаровске
Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Биробиджане
За разбитое несовершеннолетними окно поезда в Хабаровском крае ответят их родители
В Хабаровском крае расследуют мошенничество в детском саду
Новые тарифные платы рассчетно-кассового обслуживания для бизнеса в Хабаровском крае анонсировал Россельхозбанк
Жители Хабаровского края смогут воспользоваться рефинансированием ипотеки по сниженным ставкам в Сбербанке
Создание семейных ферм профинансируют власти Хабаровского края
Коронавирус в Комсомольске-на-Амуре, новости на 26 мая 2020: за сутки выписали четыре пациента
Родителей приглашают на разговор с министром образования Хабаровского края
Жильцам жилмассива в Хабаровске отключат холодную воду
В Хабаровском крае высаживают новый лес вместо сгоревшего и вырубленного
Пассажира авиарейса «Москва-Хабаровск» осудят за наркотик в чемодане
Незаконную свалку приписали чиновникам в Хабаровском крае
Пенсионера в Хабаровском крае осудили за наркотики и оружие
На улице Калинина в Биробиджане начался ремонт теплотрассы
Обстановка в Хабаровском крае 26 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон
Выпускники школы юного пожарного получили удостоверения в ЕАО
Почта России и AliExpress Россия расскажут жителям Хабаровского края о способах развития интернет-торговли
Дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы вышли в рейсы в Хабаровске