Ирина Зикунова: «Предпринимательство - особенный феномен в экономике»

26 Май 2020 2020-05-26T11:31:13+03:00

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26 мая - День российского предпринимателя. С профессиональным праздником предпринимателей поздравила спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

- Предпринимательство - совершенно особенный феномен в экономике, особенный экономический ресурс. Благодаря сообществу этих незаурядных людей становятся возможными почти волшебные эффекты появления как больших производств, так и небольших предприятий, способных учесть все ожидания потребителей, - сказала Ирина Валериевна. - По праву считается, что представители предпринимательского сообщества - это уникальные люди. Признаюсь, я пыталась найти решение этого вопроса и понять, можно ли стать предпринимателем или обязательно только родиться - ответа на этот вопрос нет. Здесь немало необъяснимого, почти уникального в способности придумать идею, провести ее, идти на риск и держать удар в тех обстоятельствах, с которыми приходится сталкиваться.

От имени депутатского корпуса Ирина Зикунова поздравила крупный бизнес и владельцев небольших предприятий, которые работают на потребности каждого конкретного жителя края. Она подчеркнула важность предпринимательской деятельности как основного ресурса экономического развития.

- Сердечно желаю успехов, незаурядности, высочайшего класса конкурентных преимуществ, финансовой, маркетинговой и операционной деятельности, удовлетворенности своим трудом. Желаю, чтобы в обществе множилось признание этого вида деятельности, и как можно большее количество людей верило в то, что это перспективно, интересно, успешно, и это дело будущего, - пожелала Ирина Зикунова предпринимательскому сообществу края.

ИСТОЧНИК KP.RU