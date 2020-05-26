Открылась навигация «Комсомольск-на-Амуре - Богородское - Николаевск-на-Амуре»

26 Май 2020 2020-05-26T12:39:48+03:00

Билеты на теплоходы можно купить в том числе онлайн

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Навигация «Комсомольск-на-Амуре - Богородское - Николаевск-на-Амуре» открылась с 26 мая. Пока в рейсы будет выходить теплоход «Капитан Князев», второе судно «Сергей Торбин» только проходит ходовые испытания и освидетельствование в Российском Речном Регистре. Ожидается, что второе судно начнет курсировать с 5 июня.

- Пассажирам предлагают купить билеты в том числе онлайн на сайте, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края. - Также покупка билетов возможна с помощью мобильного приложения Федеральной транспортной системы.

Напомним, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции пассажиров пустят на борт после того, как им измерят температуру тела, проверят наличие масок и перчаток. С учетом временных мер по обеспечению социальной дистанции 1,5 метра на судах вдвое снижена пассажировместимость - до 60 человек.

Из Комсомольска-на-Амуре теплоход будет отбывать во вторник, четверг, пятницу, субботу, из Николаевска-на-Амуре - в понедельник, среду, пятницу, субботу. По пути следования судно будет заходить в Киселевку, Софийское, Мариинское, Богородское, Сусанино, Тыр, Тахту, Иннокентьевку. Подробная информация о рейсах у диспетчера ООО «КомПасс», телефон: 8-914-159-80-80.

ИСТОЧНИК KP.RU