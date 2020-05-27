27 Май 2020 2020-05-27T04:52:16+03:00

В этом году власти региона готовы выделить около 19,6 миллиона рублей

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В Хабаровском крае увеличили субсидирование поставок продовольствия на Север. Речь идет о сумме порядка 19,6 миллиона рублей. Деньги, как правило, перечисляют администрациям районов, которые, в свою очередь, организуют работу с предпринимателями.

- Субсидирование логистических затрат по доставке продовольствия в северные территории затрагивает в том числе Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы. Там нет круглогодичного транспортного сообщения. Такая господдержка позволяет предпринимателям, которые несут большие затраты из-за сложной логистики, удерживать приемлемый уровень цен, - объяснили в пресс-службе регионального правительства.

Отметим, что в прошлом году муниципалитеты компенсировали расходы 31 хозяйствующему субъекту. Это помогло снизить цены на субсидируемые товары в среднем на 22 процента. В этом году увеличили долю софинансирования со стороны муниципальных районов, что позволит увеличить объемы субсидирования почти на 30 процентов. Предприниматели смогут завезти больше продуктовых грузов.

ИСТОЧНИК KP.RU