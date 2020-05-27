Обстановка в Хабаровском крае 27 мая 2020 года: погода, клещи, радиационный фон

27 Май 2020 2020-05-27T04:51:19+03:00

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Сегодня, 27 мая, не будет опасных и неблагоприятных метеоявлений. В Хабаровске и на территории региона возможны небольшие дожди. Ночная температура в Хабаровске от +7 до +9, днем от +21 до +23, ветер юго-западный 2-9 м/с. Уровень Амура у Хабаровска в течение двух суток спадет на 3-5 сантиметров. На юге края температура ночью от +5 до +10, днем от +20 до +25, ветер южный, юго- западный 5-10 м/с. В центральных районах температура ночью от +2 до +10, днем от +8 до +23, ветер различных направлений 5-10 м/с. На севере края температура ночью от -2 до +11, днем от +3 до +22, ветер восточный 5-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По информации Роспотребнадзора, в больницы края из-за укусов клещей в общей сложности обратились одна тысяча 506 жителей края. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом не зарегистрировали. В регионе провели акарицидную обработку территорий общей площадью 900,36 гектара из 1731,77 запланированных.

Прогноз на сутки предоставлен в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU