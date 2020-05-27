27 Май 2020 2020-05-27T04:49:36+03:00

Пока в ее состав входят специалисты комитета по управлению районом

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Новая народная дружина появилась в Краснофлотском районе Хабаровска. Пока в ее состав входят специалисты комитета по управлению районом. Однако вступить в нее могут все, кто хочет оказывать содействие сотрудникам органов внутренних дел в охране общественного порядка. По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь по телефону: 33-13-99.

- Официальная дата внесения дружины в региональный реестр - 24 апреля, и назвали ее «Краснофлотская народная дружина», созданная на базе комитета по управлению районом, - рассказали в комитете.

Накануне Дня города в торжественной обстановке членам дружины вручили удостоверения. В будущем на их примере будут воспитывать новых добровольцев, тех, кому небезразличен порядок в городе. К слову, в районе действовали две народные дружины: «Форпост», созданная из числа сотрудников и учащихся ТОГУ, а также «Север», организованная родителями учащихся Политехнического лицея.

ИСТОЧНИК KP.RU